وفد مشروع جايكا للتعلم المجتمعي في ضيافة جامعة عين شمس

استقبلت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار، وفد مشروع جايكا للتعلم المجتمعي، حيث أشاد بحفاوة الاستقبال وحرص قيادات الجامعة على مناقشة التوجهات اليابانية لتطوير مسار التعليم المجتمعي، وعقب اللقاء الترحيبي، عقدت ورشة عمل مصغرة بمقر مركز تعليم الكبار، بحضور الدكتور إسلام السعيد، مدير المركز، والدكتور نهلة جمال، أمين المركز.

تأصيل قيم التطوع للعمل التنموي والارتقاء بالخدمات التعليمية

وتناول اللقاء تأكيد دور مركز تعليم الكبار بالجامعة في إرساء وتأصيل قيم التطوع للعمل التنموي والارتقاء بالخدمات التعليمية، وفقا للسياقات الثقافية النوعية لكل مجتمع، كما عرض الدكتور إسلام السعيد، وصفًا تفصيليًا لفكرة إنشاء المركز كأول مركز لتعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية منذ 2001، وحرصه على تفعيل مجالات تعليم الكبار كافة، وصولا لتنمية الفرد من أجل تنمية مجتمعية مستدامة، وهو الأمر الذي أشاد به الوفد الياباني، مؤكدًا إعجابه بنشاطات المركز، كما تطرق اللقاء إلى طرح عدة توصيات لتفعيل أوجه التعاون المستقبلية بين المركز ومشروع جايكا.

وحضر اللقاء الدكتور صهيب شحتة مدير مركز الخدمات المجتمعية بكلية التربية، والدكتور أحمد رفعت أستاذ التربية المقارنة المساعد بكلية التربية، ومحمد عبدالمجيد سعيد، أخصائي برامج التعليم على الطريقة اليابانية، ومدير مركز كومينكان المصري ومنسق المشروع في مصر، والوفد الياباني ممثلا في بروفيسور اتسوشي ماكينو أستاذ التعليم الاجتماعي والمستمر مدى الحياة بجامعة طوكيو، وشينوسوكي مينامي، رئيس جمعية 10 آلاف ومنسق المشروع، وهاروكا سوكوهارا، أخصائي التعلم الاجتماعي بمركز هانتاجاوا، ومسؤول الدورات والتبادل عبر الإنترنت.