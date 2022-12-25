رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارا بتشكيل فريق لإدارة جائزة التميز الداخلية

أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتشكيل فريق إدارة جائزة التميز الداخلية للجامعة، برئاسة الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وعضوية الدكتورة هالة مشير، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب ومسؤول التقييم باللجنة، والدكتورة منى عبدالحميد سيد، الأستاذ بقسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة ومسؤول التقييم، والدكتور محمد عاطف سيد، المدرس بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بكلية الهندسة ومسؤول الدعم التكنولوجي والتقني.

كما ضمّت اللجنة في عضويتها، رضوى رضا الحسيني، مدرس مساعد بقسم الحسابات العلمية بكلية الحاسبات والمعلومات مسؤول الدعم التكنولوجي والتقني، والدكتور محمد أحمد محمد أنور، مدرس مساعد بقسم كهرباء قوى بكلية الهندسة ومسؤول الاتصال والعلاقات العامة.

يذكر أنّ المسابقة يتنافس بها مختلف كليات الجامعة في 3 محاور رئيسية، هي «الجائزة المؤسسية، وفريق العمل، والابتكار».