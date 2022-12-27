في نقاط.. 15 استعدادا داخل المدن الجديدة للتعامل مع سقوط الأمطار

استعدادات عدة تقوم بها المدن الجديدة، في إطار تنفيذ خطة وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمواجهة فصل الشتاء، تزامنا مع بداية فصل الشتاء، وسقوط مياه الأمطار، وسوء الأحوال الجوية، وذلك منعا لحدوث الزحام المروري، بسبب تراكم مياه الأمطار.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 15 استعدادا داخل المدن الجديدة للتعامل مع سقوط الأمطار، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وأجهزة المدن الجديدة.

استعدادات المدن الجديدة

1- العمل في 3 محاور متوازية «رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار – عناصر إدارة الأزمات والطوارئ – وحدات التدخل السريع».

2- التطهير الدوري والمستمر لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحى.

3- مراجعة مدى استيعاب خطوط شبكات الصرف الصحي للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار، وذلك من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحي.

4- التنسيق مع شركة المقاولون العرب، وجميع المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة، من أجل الاستعانة بمعداتها فى مواجهة الأمطار الشديدة.

5- جاهزية المعدات، والمولدات الاحتياطية لتوفير الكهرباء اللازمة للروافع وطلمبات الشفط.

6- التنسيق مع إدارة المرور لتدعيم الخدمات في الشوارع والميادين.

7- توفير مسارات بديلة لتجنب التكدس المرورى.

8- تسهيل عمل فرق مواجهة مياه الأمطار.

9- وضع خطط للتعاون بين شركات المياه فى المحافظات، وكذا أجهزة المدن الجديدة، من أجل الاستعانة بالمعدات والعمالة فى المناطق الأكثر سخونة، والتى تشهد سقوط مياه الأمطار بكميات أكبر من غيرها.

10- الانتهاء من تطهير بالوعات الأمطار، وإصلاح أى تلفيات بالبالوعات وتركيب أغطية لها.

11- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

12- صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية.

13- حصر أعداد المعدات والعاملين بشركات المياه وأجهزة المدن الجديدة.

14- إعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

15- حصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار بالمحافظات والمدن الجديدة، وتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى.