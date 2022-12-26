مدحت شلبي.. أشهر «لزماته» تتحول إلى برنامج إذاعي على الراديو 9090

مدحت شلبي، أحد أبرز مُقدمي البرامج الرياضية، وصاحب باع طويل في هذه النوعية من البرامج على مدار سنواتٍ طويلة، سواء في الإذاعة أو التليفزيون، ويحظى بشعبية كبيرة، كما يشتهر بعددٍ من الـ«لزمات»، لعل أبرزها «يا نهار أبيض» والتي تحولت إلى برنامج إذاعي مهم عبر الراديو 9090.

وفي ضوء احتفال «الوطن» بالنسبة العاشرة للراديو 9090، نرصد أبرز المعلومات عن مدحت شلبي، وهي كالتالي:

- مذيع ومعلق رياضي ولاعب كرة قدم سابق.

- التحق براديو 9090 عام 2021.

- يقدم برنامجاً رياضياً عبر المحطة بعنوان «يا نهار أبيض».

- عمل في الإعلام وقدم في التسعينيات برنامج «سباق القمة» ثم «ضحك ولعب وجد».

- تفرّغ للعمل في الإعلام الرياضي، وشغل منصب المدير الإعلامي باتحاد الكرة ومتحدثا رسميا له لمدة 10 سنوات.