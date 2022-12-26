عضو بـ«النواب»: السيسي أول من اهتم بملف ذوي الإعاقة في مصر

قالت الدكتورة مها شعبان، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اهتم بملف ذوي الإعاقة في مصر، باعتبارهم جزء أساسي في تكوين المجتمع ودمجهم به للاستفادة من خبراتهم المختلفة، إذ يؤمن الرئيس السيسي أن ذوي الهمم لهم قوة وطاقة جبارة، موضحة أنه أصبح هناك تمكين لذوي الإعاقة في الجمهورية الجديدة، وعددهم في البرلمان 8 أشخاص منذ 2015.

قانون ذوي الإعاقة في مجلس النواب

وأضافت «شعبان» خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي عبر فضائية المصرية المصرية والقناة الأولى: «مثلت ذوي الهمم في مجلس النواب للمرة الثانية على التوالي، وقدمت مشروع قانون ذوي الإعاقة مع أحد أعضاء المجلس»، مشيرة إلى أن ذلك القانون كان يحمل في طياته أكثر من 55 مادة متناولًا كل القضايا المهمة التي تخص الأشخاص ذوي الهمم في مصر بكل مناحي حياتهم.

ثورة 30 يونيو صححت كثير من المسارات

وتابعت، أن ثورة 30 يونيو صححت كثيرًا من المسارات وأهمها ملف ذوي الهمم: «نعاني منذ 40 عامًا من إهمال فئة ذوي الإعاقة، فكان لا يوجد سوى قانون قديم ينص على تعين تلك الفئة في الوظائف الحكومية بنسبة 5%»، موضحة أنه بعد قيام الثورة، جاء دستور 2014 الذي اهتم وكفل حقوق أصحاب الهمم ومشاركتهم في البرلمان المصري.