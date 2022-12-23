ضبط 32 تاجر مخدرات وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائي في القليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

تنفيذ 7 آلاف حكم قضائي

أسفرت جهود الحملة الأمنية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

ضبط 22 قضية اتجار في المواد المخدرة، تضمنت «كمية من المواد المخدرة المتنوعة»، بحوزة 32 متهمًا، يمتلك 16 منهم معلومات جنائية. تنفيذ 7452 حكمًا قضائيًا متنوعًا. ضبط 23 قطعة سلاح ناري وأبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.