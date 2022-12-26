استشاري مناعة: من الصعب التفرقة بين أعراض كورونا ونزلات البرد العادية

بعد ظهور أكثر من سلالة من فيروس كورونا على مستوى العالم، صار من الصعب على البشر التفرقة بين نزلات البرد العادية ومتحورات الفيروس التاجي، التي كان آخرها ما تم رصده في أكتوبر الماضي XBB.

وأوضح الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة الأسبق بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه أصبح من الصعب الآن التفرقة بين أعراض الإصابة بالبرد والإنفلونزا وأوميكرون، كون فصل الشتاء يتضمن العديد من الفيروسات ذات الأعراض المتشابهة مثل «راينو، الأدينو والمخلوي التنفسي».

وأضاف أن الموجة الأولى لفيروس كورونا، شهدت أعراضًا شديدة الخطورة، تضمنت التهابات الجهاز التنفسي السفلي، وهو ما نتج عنه إصابة العديد من الأفراد حول العالم بالالتهابات الرئوية، وهو ما تطلب الرعاية الصحية بالمستشفيات لهذه الحالات، إضافة إلى الحاجة للرعايات المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

الأوميكرون هي السلالة المهيمنة على المصابين حول العالم

وأضاف «عقبة» في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن التحورات التي شهدتها سلالات فيروس كورونا عديدة، والسلالة المهيمنة بالوقت الراهن على معظم إصابات كورونا حول العالم هي أوميكرون، وتتضمن العديد من المتحورات أيضًا، كاشفًا عن أبرز أعراض السلاسلات الجديدة وهي سرعة الانتشار، وتزايد أعداد المصابين بصورة كبيبرة، إلا أن شدة الأعراض أصبحت أقل بصورة كبيرة، إذ تتشابه أعراض الإصابة بالأوميكرون مع أعراض الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.