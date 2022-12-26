السيسي: نستورد «صودا آش» بـ300 مليون دولار.. ولا نملك وقتا للتأجيل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه يجب تكاتف الجميع لمواجهة غلاء الأسعار، «بعض الناس يستغلون الفرصة لرفع الأسعار من أجل تحقيق المكسب وإثبات أنه لا يوجد دولار، من المفترض أن هذا هو الوقت الحقيقي لإبراز حرصنا على بعضنا البعض، ونحن نتحدث هنا عن الطعام والشراب والسلع الأساسية».

مصنع الأسمدة سيسمح بتواجد الإنتاج المحلي المصري

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل افتتاحه مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توريد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية في «أبو رواش» بمحافظة الجيزة، «مصنع الأسمدة سيسمح بتواجد الإنتاج المحلي المصري، وهو ما يساعد على تلبية مطالب السوق، إلى جانب التصدير للخارج».

وحول مشروع «الصودا آش»، قال الرئيس السيسي إنَّه اطمئن على مسار المناقصة الفنية المتكاملة، لكن المسار الخاص بالمتعاقد له حسابات أخرى، ولا يوجد لدينا وقت للتأجيل حتى إيجاد مصادر للتمويل، نحن نستورد بـ300 مليون دولار صودا آش، وكلما تمّ التأجيل، كلما زادت التكلفة، خاصة أنه يتمّ الاستيراد بالدولار والبيع بالجنيه المصري، نحن نريد توفير العملة الصعبة وتشغيل العمالة».

صندوق الإسكان وصل إلى نصف تريليون جنيه

وأوضح الرئيس أنه «فور تولي وزير الإسكان المنصب كان يوجد 750 مليون جنيه في صندوق الإسكان، ووصل الآن إلى نحو نصف تريليون جنيه، ولا يمكن السماح بصرفهم في سلع استهلاكية، الصندوق يغطي مسارًا مهمًا».