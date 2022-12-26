توريد 62 ألفا و107 أطنان أرز لأماكن التجميع في الشرقية 

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توريد 62107 أطنان و22 كيلو أرز إلى 58 موقعاً تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم.

مناشدة المزارعين بسرعة تسليم المحصول

وشدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة، بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الارز الشعير إلى الشون ومواقع التخزين، طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

إجمالي الكميات الموردة من الأرز الشعير

ومن جانبها، ذكرت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت 62107 أطنان و22 كيلو أرز، وذلك بـ58 موقعا تجميعياً، مشيرة إلى مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع المحصول، بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94%، وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألفا و92 فدانا، مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن، والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنبا لاتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.