لتغطية القضايا والأحداث.. «كلام بالمصري» لـ محمد علي خير على الراديو 9090

على مدار 3 أيام أسبوعيًا من الأحد إلى الثلاثاء، يطُل الإعلامي محمد علي خير، على مُستمعي الراديو 9090 بـ«كلام بالمصري»، والذي يُعد من أقدم البرامج عبر المحطة، كونها حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

«كلام مصري» لـ محمد علي خير، يُذاع من الساعة الثالثة عصرًا ولمدة ساعتين، وهو برنامج حواري يُغطي أحداثا وقضايا من وجهة نظر المجتمع، ويستعين بضيوف سياسيين واجتماعيين لمناقشتها.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الإعلامي محمد علي خير، وهي كالتالي:

- انضم للراديو عام 2013.

- يُعتبر برنامجه «كلام بالمصرى» من أقدم برامج محطة 9090 منذ 10 سنوات.

- هو كاتب صحفي ترأس تحرير أكثر من صحيفة.

- حصل على 6 جوائز من نقابة الصحفيين المصرية.

- حصل على جائزة الإعلام العربي كأفضل مقدم برامج عن «المصري أفندي».