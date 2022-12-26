حالة الطقس اليوم.. أمطار متوسطة على القاهرة والسواحل وسيول في سيناء

تشهد البلاد موجة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وصولا إلى شمال الصعيد، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

اضطراب الملاحة البحرية

ولفتت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها قبل قليل، إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على سيناء، ومناطق متفرقة من شمال ووسط سيناء والمدن المطلة على خليج العقبة، يصاحبها سقوط أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة حاليا، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشرقية وسيناء، بينما يشهد الجزء الشرقي من البحر المتوسط ارتفاعا في حركة الأمواج، ما يترتب عليه اضطراب الملاحة البحرية.

حالة سقوط الأمطار

من جانبها، أكدت الدكتور منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ كميات الأمطار المتساقطة اليوم ستكون أقل من أمس على جميع مدن الجمهورية، لكنها تبقى بنفس حدة أمس على السواحل الشرقية للبلاد، إذ إنّ المنخفض الجوي القادم من جنوب أوروبا اتجه شرقا بالفعل، وفقا لما كشفت عنه الصور الأخيرة للأقمار الصناعية.

وأضافت غانم، أنّه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على دمياط، ومدن القناة والإسماعلية والسويس وبورسعيد، ومدينة رفح، لافتة إلى احتمالية تشكل السيول الخفيفة على سيناء بسبب الأمطار اليوم والطبيعة الجبلية هناك، وبالنسبة لمحافظات مطروح والإسكندرية على السواحل الشمالية، والمحافظات الواقعة شمال الوجه البحري، التي تضم «الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وبعض المناطق من القاهرة الكبرى»، فستكون الأمطار بين خفيفة ومتوسطة اليوم.