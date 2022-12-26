الأرصاد: أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد منذ الأمس سقوط الأمطار مختلفة الشدة بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد.

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ كميات الأمطار ستكون أقل بكثير اليوم من التي شهدناها بالأمس، لأن المنخفض الجوي الذي يؤثر علينا اتجه في اتجاه السواحل الشمالية الشرقية وشرق مصر، كما أنّ سقوط الأمطار بشكل كبير سيكون في السواحل الشمالية الشرقية عند دمياط، رفح، بورسعيد، ورفح، حيث ستكون هذه المناطق معرضة لسقوط أمطار متوسطة الشدة.

أماكن سقوط الأمطار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نتيجة لاستمرارية سقوط الأمطار والطبيعة الجغرافية الموجودة في شمال سيناء، فإن بعض السيول الخفيفة قد تتشكل، ولكن باقي قطاعات الجمهورية سيكون سقوط الأمطار فيها أقل مما شهدناه بالأمس، أي ستكون أمطار خفيفة متوسطة في بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، والأمطار تمتد خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق من مدن القناة إلى خليج السويس، وقد تصل الأمطار الخفيفة إلى بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري وبعض المناطق من القاهرة الكبرى».