حصاد سينما 2022.. «كيرة والجن» يتصدر الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات

نجح صناع السينما خلال عام 2022 تقديم عددا من الأفلام الناجحة التي استمرت في السينمات لأسابيع طويلة، بسبب ردود الأفعال الإيجابية والإشادات النقدية من الجمهور والنقاد على حد سواء، وشهدت الساحة عودة نجوم غابوا لسنوات كم شهدت ظهور تعاون فني بين أبطال للمرة الأول، ونستعرض أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات خلال عام 2022، وفقا للتقارير الصادرة عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

يحتل المركز الأول في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في 2022، فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، محققا 120 مليون جنيه، وذلك طوال مدة عرضه من نهاية يونيو الماضي وحتى ديسمبر الجاري، والذي يجمع في بطولته للمرة الأولى كريم عبد العزيز وأحمد عز، بجانب مجموعة من نجوم السينما من بينهم هند صبري، أحمد مالك، سيد رجب، محمد عبد العظيم وعلي قاسم.

«واحد تاني» في المركز الثاني.. و«عمهم» يحقق 56 مليون جنيه

وبفارق كبير عن المركز الأول، جاء في المركز الثاني فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي، والذي تعاون خلاله للمرة الأولى مع السيناريست هيثم دبور والمخرج محمد شاكر خضير، والذي حقق 63 مليون جنيه منذ بداية طرحه في مايو وحتى يوليو، واحتل فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام المركز الثالث بـ 56 مليون جنيه، يليه فيلم «بحبك» الذي يعتبر التجربة الإخراجية الأولى للفنان تامر حسني في السينما، في المركز الرابع بـ 52 مليون جنيه.

أحمد عز في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2022

وحقق فيلم «العنكبوت» بطولة الفنان أحمد السقا إيرادات وصلت إلى 36 مليون جنيه، مما يجعله في المركز الخامس، ويحتل الفنان أحمد عز مركزا في قائمة الأعلى إيرادات لعام 2022 للمرة الثانية بعد فيلم «كيرة والجن»، من خلال فيلم «الجريمة» للمخرج شريف عرفة، محققا 33 مليون جنيه ليكون في المركز السادس.

وحقق فيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد إيرادات قدرت بـ 30 مليون جنيه، ليأتي الفيلم الذي شهد الظهور الأخير للفنانة دلال عبد العزيز في السينما، بالمركز السابع، يليه فيلم «من أجل زيكو» إخراج بيتمر ميمي، بطولة منى شلبي وكريم محمود عبد العزيز بـ 28 مليون جنيه، وفي المركز التاسع جاء فيلم «زومبي»، بطولة علي ربيع بـ 20 مليون جنيه، بينما يأتي في المركز العاشر فيلم «فضل ونعمة»، للمخرج رامي إمام وبطولة هند صبري وماجد الكدواني، بـ 15 مليون جنيه.