حصاد السينما 2022.. 10 أفلام حققت أقل إيرادات في دور العرض

شهد عام 2022 طرح مجموعة كبيرة من الأفلام في دور العرض السينمائية على مدار العام، ونجحت تلك الأفلام في دفع عجلة الإنتاج السينمائي وتحقيق إيرادات مرتفعة بجانب تقديم وجبة ترفيهية وفنية للجمهور، ولكن على الجانب الآخر لم تنجح أفلام أخرى في تحقيق نفس مستوى النجاح مقارنة بالأعمال التي تصدرت شباك الإيرادات لأسابيع متواصلة.

«خرجوا ولم يعودوا» يتصدر القائمة

وجاء في المركز الأول ضمن قائمة أقل الأفلام تحقيقا للإيرادات في 2022، فيلم «خرجوا ولم يعودوا»، إخراج أيمن خطاب، بطولة ويزو ومصطفى أبو سريع، واستمر في السينمات لمدة أسبوع واحد فقط، ولم يحقق سوى 60 ألف جنيه، وجاء في المركز الثاني فيلم «لعبة شيطان»، بطولة باسم سمرة ولم يستمر سوى أسبوعين في دور العرض محققا 107 آلاف جنيه، وفقا للبيانات الصادرة عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

«بشرى» تحقق 205 آلاف جنيه في «معالي ماما»

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم «معالي ماما،» بطولة الفنانة بشرى، والذي حقق إجمالي إيرادات 205 آلاف جنيه خلال أسبوعين فقط في السينمات، أما البطولة السينمائية الأولى للفنان أحمد زاهي في فيلم «فارس» لم تحقق سوى 742 ألف جنيه ألف جنيه على مدار 6 أسابيع، ليأتي في المركز الرابع في قائمة أقل الأفلام تحقيقا للإيرادات في 2022.

بفرق كبير بين المركز الرابع والخامس جاء فيلم «خطة مازنجر»، بطولة ياسمين رئيس وحمدي المرغني محققا مليون و597 ألف جنيه، أما فيلم «الدعوة عامة» الذي جمع في بطولته أحمد الفيشاوي، مع محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد، فجاء في المركز السادس بـ مليون و648 ألف جنيه، وبفارق ضئيل يحتل فيلم «11:11»، المركز السابع محققا إيرادات مليون و788 ألف جنيه.

وحقق فيلم «أشباح أوروبا»، إيرادات 2 مليون و515 ألف جنيه بطولة الفنانة هيفاء وهبي، وجاء الفيلم في المركز الثامن، يليه فيلم «قمر 14»، محققا 2 مليون و681 ألف جنيه، أما المركز العاشر فكان من نصيب فيلم «مربع برمودة»، محققا 2 مليون و784 ألف جنيه.