عاجل.. سعر جرام الذهب يتراجع 60 جنيها

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21، بقيمة 60 جنيهًا، اليوم، وبحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1620 جنيهًا بدلًا من 1680 جنيهًا للجرام.

أوضح تقرير الأسعار، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24، سجل 1851 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1389 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1080 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 12 ألفًا و960 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1800 دولار للأوقية.