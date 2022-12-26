ضبط لصوص المواسير البلاستيكية في بدر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص بتهمة سرقة 18 ماسورة من البلاستيك من أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة بدر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب الفك، وأنّهم كانوا في سبيلهم للتصرف فيها بالبيع لعميلهم «سيء النية» مالك مخزن خردة، مقيم بدائرة القسم، وله معلومات جنائية، وتم بإرشادهم ضبطه، وعُثر بحوزته على كمية من المواسير الخردة مجهولة المصدر وجرى التحفظ عليها، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوالهم.

سرقة كابلات كهربائية بالبساتين

كما جرى ضبط عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين حال سرقة كابلات كهربائية من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتهما مقص حديدي، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وباستدعاء المسؤول عن الموقع أيد ما سبق واتهمهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.