«التنمية المحلية»: عمليات رفع تجمعات الأمطار مستمرة.. والأجواء مستقرة الآن

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجه بربط غرفة العمليات وإدارة الأزمات في الوزارة بالغرفة المركزية برئاسة مجلس الوزارة، مع غرف الأزمات والعمليات المتواجدة في المحافظات كافة، مشيرًا إلى ألية التدخل السريع نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي أمس وأول أمس، لرصد التغيرات التي أحدثتها الأحوال الجوية في كل أنحاء البلاد.

سقوط أمطار خفيفة بمحافظة مطروح

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»، أن عمليات رفع التراكمات وتجمعات المياه ما زالت مستمرة في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد والجيزة، مشيرًا إلى أن الأجواء مستقرة الآن، كما أن هناك سقوط أمطار خفيفة بمحافظة مطروح على مركزي مرسى مطروح وبراني، ولا يوجد أي بلاغات عن وجود تجمعات للأمطار.

استعدادات وزارة التنمية المحلية

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أنه سيكون هناك تمركز للسيارات والبدلات، بالإضافة إلى الخطوات الاستباقية الخاصة بتطهير بلاعات الصرف والطفايات الخاصة باستقبال مياه الأمطار، في حالة حدوث تجمعات كثيفة لها، خاصة في المناطق الساحلية.

وبالنسبة لتجمع المياه عند مطالع ومداخل الأنفاق والكباري، لفت الدكتور خالد قاسم إلى أنه سيكون هناك تمركزا للسيارات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي وسيارات الواحدات المحلية وشركات البترول، تدخل سريعًا لشفط هذه الأمطار ومنع تراكمها.