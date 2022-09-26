سفير كوريا الجنوبية خلال زيارته أسيوط: مصر ثالث شريك اقتصادي على مستوى أفريقيا

قال هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إنه هناك تعاون اقتصادي كبير بين مصر وكوريا الجنوبية، ووصل حجم التبادل التجاري خلال العام إلى 2.3 مليار دولار في قطاعات مختلفة، حيث تعد مصر ثالث شريك اقتصادي على مستوى أفريقيا.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية، خلال زيارته لمحافظة أسيوط لافتتاح معرض للمنتجات اليدوية والحرف التراثية المقام بديوان عام المحافظة، برفقة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن التعاون بين البلدين شمل قطاعات متنوعة، موضحا وجود استثمارات كورية كبيرة داخل مصر في المشروعات الكبيرة والمترو ومحطة الضبعة النووية وغيرها، ومصر تعد من الدول الأولى في التعامل اقتصاديا مع كوريا الجنوبية على مستوى أفريقيا، موضحا أنه من خلال استبيان تم إجراؤه في مصر، تبين أن 92%؜ من المصريين لديهم فكرة إيجابية عن كوريا الجنوبية.

تعليم لغات البلدين بالجامعات المصرية والكورية

وأشار سفير كوريا الجنوبية، أن اللغة الكورية يتم تدريسها في جامعتي أسوان وعين شمس، ويجري العمل حاليا لتدريسها في جامعة أسيوط، كما يوجد 6 جامعات كورية في كوريا الجنوبية تدرس اللغة العربية، ما يساعد على التبادل الواسع بين البلدين، لأن ذلك يأتي من خلال معرفة لغات البلدين ويساهم بشكل كبير في التقارب بينهما.

عزف نشيد «بلادي بلادي» خلال الزيارة

وخلال اللقاء، قام سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بعزف نشيد «بلادي بلادي» باستخدام آلة الساكسفون، والتي نالت إعجاب الحاضرين والمشاركين، كما تفاعل مع العروض والأغاني التي قدمها أطفال المحافظة عن الصعيد أثناء مراسم الاستقبال، والتي نالت إعجابه وظل يغني معهم.

إنجازات كبيرة في أسيوط

وفي ذات السياق، أعرب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن سعادته بزيارة سفير كوريا الجنوبية للمحافظة، مستعرضًا الإنجازات الكبيرة التي تتم على أرض المحافظة ضمن مشروعات تطوير الريف المصري و«حياة كريمة»، والتي وصلت إلى 2000 مشروع في مختلف القطاعات سواء التعليمية والصحية والصرف الصحي ومياه الشرب والكباري وكافة المنشآت والبنية التعليمية.