عاجل.. سيدة تستوقف موكب الرئيس: أنت كبير عندي وبدعي لك

أوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، موكبه بعد رؤيته إحدى السيدات وهي جالسة على الرصيف، حيث أدار معها حوارا ووجّه بتلبية احتياجاتها.

وقالت العجوز، إنّها تدعو الله أن يوفق الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما، متابعة: «يارب يوسع رزقك ويستر طريقك ويخليك لينا كلنا، أنت كبير عندي أوي وبدعيلك ليل ونهار»، ليرد الرئيس عليها: «ليّا الشرف»، فأجابته السيدة: «أنا اللي ليّا الشرف ربنا يبارك فيك».

وقالت السيدة للرئيس: «الشارع كله منور بيك»، ليرد عليها الرئيس: «منور بيكي»، وتختتم السيدة حديثها للرئيس: «ربنا يباركلك ويستر طريقك».