رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. سيدة تستوقف موكب الرئيس: أنت كبير عندي وبدعي لك

كتب:

شريف سليمان
02:46 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، موكبه بعد رؤيته إحدى السيدات وهي جالسة على الرصيف، حيث أدار معها حوارا ووجّه بتلبية احتياجاتها.

وقالت العجوز، إنّها تدعو الله أن يوفق الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما، متابعة: «يارب يوسع رزقك ويستر طريقك ويخليك لينا كلنا، أنت كبير عندي أوي وبدعيلك ليل ونهار»، ليرد الرئيس عليها: «ليّا الشرف»، فأجابته السيدة: «أنا اللي ليّا الشرف ربنا يبارك فيك».

وقالت السيدة للرئيس: «الشارع كله منور بيك»، ليرد عليها الرئيس: «منور بيكي»، وتختتم السيدة حديثها للرئيس: «ربنا يباركلك ويستر طريقك».

اقرأ المزيد:

السيسي: المستشفيات الخيرية يجب ألا تعتمد على التبرعات وحدها

السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قيادات مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية

السيسي: الدولة ستشارك بالنصف في صندوق دعم الأسرة المصرية

«الأنباء الكويتية» تبرز توجيهات السيسي بإتاحة شقق لموظفي العاصمة الإدارية

السيسي لـ«المقبلين على الزواج»: أجلوا الإنجاب حتى تتأكدوا من قدرتكم على الحياة سويا

السيسي: الإنفاق من الصناديق السيادية مرهون بموافقة رئيس الدولة

السيسي: نستورد «صودا آش» بـ300 مليون دولار.. ولا نملك وقتا للتأجيل
بقلم شريف سليمان