أسعار السلع الغذائية في معارض سوهاج.. تخفيضات تصل إلى 25%

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، عدد من معارض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، التي توفرها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين، يرافقه النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ومسئولي مديرية التموين.

تخفيض 25% على السلع الغذائية بسوهاج

واستهل المحافظ جولته بتفقد معرض بيع السلع الغذائية بمدينة ناصر أمام ستاد سوهاج الرياضي، وسط إقبال كثيف من المواطنين، واطمأن المحافظ على توافر كل السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل ما بين 20 إلى 25%.

ووجه مسئولي مديرية التموين بضخ كميات كافية من السلع الأساسية، خاصة الأرز والسكر والزيوت، وتلبية احتياجات جميع المترددين على المعرض بشكل دائم طوال اليوم، مشددا على ضرورة التوسع في إقامة المعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية والمواد التموينية بجميع مراكز المحافظة.

أسعار السلع الغذائية بسوهاج

ويضم معرض محافظة سوهاج عددا من المنتجات والمواد الغذائية منها اللحوم البلدي بسعر 150 جنيها للكيلو، وأرز بـ14.5 جنيه للكيلو، وسكر 13.5 جنيه للكيلو، ومكرونة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه، بالإضافة إلى عدد من السلع والمواد الغذائية الأخرى التي تحتاجها الأسرة.