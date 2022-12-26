غرفة المنشآت الفندقية: نستعد لرأس السنة بحفلات غنائية وفقرات فنية متنوعة

قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة وافقت على جميع الطلبات التي تقدمت بها الفنادق لإقامة حفلات خلال رأس السنة الميلادية، وستكون لها العديد من الأشكال ما بين حفلات غنائية يحييها مطرب أو فرقة موسيقية دون مطرب، أو فقرات فنية متنوعة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن عودة الحفلات الغنائية والاحتفالات بفنادق الجمهورية بعد توقف بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم نهاية عام 2019، يمثل دعاية وترويج للسياحة المصرية، كما يرفع من أعداد النزلاء بالفنادق، لاسيما وأن الحفلات هذا العام سيحييها نخبة من كبار المطربين المصريين، والعرب من أصحاب الشعبية الكبيرة.

وأشار إلى أن غالبية فنادق القاهرة والجيزة فئة 4 و5 نجوم وبخاصة الموجودة على كورنيش النيل ووسط البلد وبمناطق مصر الجديدة والتجمع الخامس، أعدت برامج خاصة لليلة رأس السنة تشمل حفلات فنية ووجبات غذائية، لافتا إلى أن أسعار البرامج التي جرى اعتمادها من قبل وزارة السياحة والآثار متفاوتة ومتنوعة، وفقا لنوعية البرامج ودرجة نجومية الفندق.

محمد عبده وحموبيكا

وأوضح أن الحفلات الغنائية التي ستقام بالفنادق المصرية بليلة رأس السنة هذا العام سيحييها العديد من المطربين المصريين والعرب منهم الفنان السعودي الكبير محمد عبده والمطرب الشعبي رضا البحراوي ومطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان الشعبي أحمد شيبة.

حملات تفتيشية مفاجئة على الفنادق

وأشار إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار ستقوم بالتفتيش المفاجئ على الفنادق خلال رأس السنة، وذلك للتأكد من التزام الفنادق بالبرامج والأسعار المعتمدة من الوزارة، فضلا عن التفتيش علي الفنادق غير الحاصلة علي ترخيص بإقامة حفلات والتأكد من عدم إقامة أية حفلات بها، موضحا أن الحملات تشمل أيضا التفتيش على الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء والرواد وجميع أنشطة الفندق.