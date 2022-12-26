أستاذ علوم سياسية: حديث الرئيس السيسي رسالة طمأنينة للرأي العام

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توريد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية في أبو رواش بالجيزة، عن الشائعات التي تدور حول الصناديق التي تبحث الدولة تدشينها مؤخرا، من بينها صندوق قناة السويس، حيث أغلق باب الشائعات حول الهدف من هذه الصناديق، مؤكدًا أن الغرض منها تنموي.

وأوضح الرئيس السيسي، أن أرباح قناة السويس منذ إعادة افتتاحها في 1975 حتى اليوم، بلغت نحو 200 مليار دولار، معبرًا: «لو حد كان شال 10% من الرقم ده، وحطه في صندوق.. كان زمانّا بنتكلم في رقم كبير، والتمن بالدولار كان هيبقى كبير».

أستاذ علوم سياسية ظهور الرئيس المتكرر يعطي ثقة للمواطنين

وفي هذا الشأن، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنينة للرأي العام، حيث إن ظهوره لما له من مصداقية يعطي ثقة للمواطنين فيما يجري من إجراءات، لافتا إلى ظهور الرئيس المتكرر، يبث رسائل الطمأنينة للمواطنين والرأي العام في هذا التوقيت.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضرورة التكاتف لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإفراج عن بضائع من الموانئ خلال الفترة من أول ديسمبر حتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه، بقيمة 5 مليارات دولار.

وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس دعا بصورة مباشرة للتكاتف لمواجهة ارتفاع أسعار السلع بهدف تخفيف المعاناة على المواطنين، وألا تكون هناك حقائق مخفية عليهم، موضحًا أن رسائل الرئيس السيسي، السياسية موجهة إلى قطاعات الجماهير في الشارع لطمأنتهم بأن الدولة حاضرة، فضلا عن تحدثه عن ضرورة وجود أوعية إدخارية للوزارات والهيئات المختلفة.

فهمي: من الذكاء طرح هذه القضايا في هذا التوقيت

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي، جاء ليرد على الشائعات المنتشرة حول صندوق قناة السويس، وأن هدفه تمويل مشروعات الهيئة والتطوير في القناة، وبالتالي هو ليس بيعًا أو طرحًا، وبذلك أغلق الرئيس الباب أمام حالة الإنفلات التي حدثت من جانب الإعلام المعادي الذي أراد خلق حالة من البلبلة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس تحدث بصراحة وأقر بأن هناك ظروف اقتصادية صعبة، ولابد من التعامل معها بجدية، وذلك يشمل القطاعات ذات الأهمية للمواطن مثل وزارة الصحة، ولذلك تعمل الدولة على الاستثمار في هذه القطاعات، مشيرًا إلى أن رسالة الرئيس السيسي موفقة، ومن الذكاء طرح هذه القضايا في هذا التوقيت ليغلق الباب أمام الشائعات المثارة حولها.