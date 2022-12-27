بُشرى للمدخرين.. بنك مصر يرفع الفائدة على حسابي «التوفير والمعاشات»

يتساءل الكثير من المواطنين على أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنوك عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، وهو ما أعلنه بنك مصر عن رفعه لسعر الفائدة على عدد من حساباته.

وقرر بنك مصر رفع سعر الفائدة على اثنين من حساباته التوفيرية وهما الحساب الجاري والحسابات الخاصة بالمعاشات، وذلك لتحقيق أكبر استفادة للمستخدمين، سواء العملاء الحاليين أو الجدد تماشيا مع رفع البنك المركزي سعر الفائدة .

تفاصيل أسعار الفائدة لحسابات بنك مصر

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل فتح الحساب الجاري وحساب المعاشات في بنك مصر بعد الزيادة 3%:

1- الحساب الجاري لأصحاب المعاشات:

- حساب ذو العائد الشهري بعد زيادة الفائدة 3%:

- يمكن فتحة بقيمة تبدأ من ألف جنيه فأكثر.

- ارتفعت نسبة الفائدة إلى 11% سنويا بدلا من 8%.

2- حساب التوفير الجاري:

- ذو العائد اليومي بعد الزيادة 3%.

- يمكن فتحة بقيمة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

- ارتفعت الفائدة إلى 10% سنويا بدلا من 7%.

ويمكن فتح حساب بقيمة أكثر من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، والذي زادت سعر الفائدة إلى 10.25% سنويا بدلا من 7.25%، أما الحسابات الأكثر من 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه فارتفعت سعر الفائدة إلى 10.5% سنويا بدلا من 7.5%.

وأما عن الحسابات التي تقدر قيمتها بدأ من مليون جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه فزادت سعر الفائدة إلى 11% سنويا بدلا من 8%، والحسابات من 2 مليون جنيه إلى أقل من 10 ملايين جنيه ارتفعت سعر الفائدة إلى 11.25% سنويا بدلا من 8.25%، وكذلك الحسابات من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه ارتفعت سعر الفائدة إلى 11.75% بدلا من 8.75%.