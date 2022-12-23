محافظ المنيا: الموافقة على توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى خدميا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إصدار قرارات من رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على توفيق أوضاع 62 كنيسة ومبنى خدميا بمحافظة المنيا، وفقا للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ المنيا لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني، المهندس وائل مختار مدير مديرية الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.

وقدم المحافظ، التهنئة للأقباط بمناسبة قرب أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة

وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهدا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

واستعرض محافظ المنيا، مع ممثلي الكنائس والطوائف، الكتاب الدورى رقم 225 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الاحترازية للكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها كما تم عرض موقف الكنائس المطلوب استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابع لها.

ومن جهتهم، عبر ممثلو الكنائس والطوائف المسيحية عن شكرهم للمحافظ للتواصل المستمر والتنسيق وسرعة حل أي مشكلات تواجههم مما يؤدى إلى تسريع وتيرة العمل .