عبد الله السناوي ضيف حلقة الغد من برنامج المانفيستو مع أحمد الطاهري على الراديو 9090

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومقدم برنامج «المانيفستو» المذاع على راديو 9090، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، استضافة الكاتب الصحفي عبد الله السناوي في حوار بحلقة غدا السبت.

وتذاع الحلقة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا تحت عنوان «حصاد العام واستشراف العام الجديد .. العالم إلى أين؟».