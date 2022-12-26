رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عبد الله السناوي ضيف حلقة الغد من برنامج المانفيستو مع أحمد الطاهري على الراديو 9090

كتب:

محمد أيمن سالم
04:42 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
الكاتب الصحفي الكبير عبد الله السناوى

الكاتب الصحفي الكبير عبد الله السناوى

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومقدم برنامج «المانيفستو» المذاع على  راديو 9090، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، استضافة الكاتب الصحفي عبد الله السناوي في حوار بحلقة غدا السبت.

وتذاع الحلقة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا تحت عنوان «حصاد العام واستشراف العام الجديد .. العالم إلى أين؟». 

اقرأ المزيد:

إيمان مختار على الراديو 9090.. «لسه لينا كلام»

«دقي يا مزيكا» لـ عبدالفتاح مصطفى على الراديو 9090

أحمد خيري يقدم خدمات وحلول لمشاكل المواطنين على الراديو 9090

«افصل واسمع» لـ محمد نشأت على الراديو 9090

«تفرق».. رامي رضوان يناقش أحوال الشارع على الراديو 9090
بقلم محمد أيمن سالم