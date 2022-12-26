إيمان مختار على الراديو 9090.. «لسه لينا كلام»

تطُل الإعلامية إيمان مختار، على مُستمعي الراديو 9090 بـ«لسة لينا كلام»، يومين في الأسبوع الأحد والأربعاء، من الساعة السادسة إلي الثامنة مساء، ويعتبر البرنامج اجتماعي يشمل العديد من الفقرات.

ويعتمد برنامج إيمان مختار، الذي تقدمه بمشاركة رامي حلواني، على العديد من الأحداث، حيث يقدم عدة فقرات من أبرزها «موضوع تريند، وعلي رأي جدتي، ولازم نفهم، ويالا شباب، وحظك اليوم بطريقة كوميدية».

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الإعلامية إيمان مختار، وهي كالتالي:

- بدأت عملها الإعلامي في شبكة قنوات الأفلام ART.

- قدمت الكثير من البرامج، مثل «يوم من عمري»، و«stop action» و«أحلى النجوم».

- قدمت برامج كثيره في راديو 90.90، آخرها حالياً برنامج «لسه لينا كلام».