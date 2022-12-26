ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه في تجارة العملة بالجيزة

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، لاتهامه بغسل 15 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب إحدى الشركات للتجارة والتكييف «له معلومات جنائية»- مقيم بمحافظة الجيزة، لممارسته نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقانون.

وجرى استهدافه وضبطه، بحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات «محلية - أجنبية»، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق «شراء العقارات - تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية»، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك «بقصد إخفاء مصدرها»، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.