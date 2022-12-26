«الداخلية» تنفي شائعة على إحدى الصفحات بمعاملة شرطي للمواطنين بطريقة غير لائقة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن تضرر القائم على الصفحة من أحد رجال الشرطة بسوهاج.

ورصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا تضرر القائم على الصفحة من أحد رجال الشرطة بسوهاج، بدعوى تعامله مع المواطنين بطريقة غير لائقة، وإلقاء القبض على السيدات.

بث أخبار مغلوطة لمحاولة إثارة المواطنين

وبالفحص تبين عدم صحة ما جرى تداوله في هذا الشأن، وأن القائم على إدارة تلك الصفحة أحد الأشخاص، له مقر إقامة بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، متواجد في إحدى الدول منذ 5 سنوات، ودأب على بث أخبار مغلوطة لمحاولة إثارة المواطنين عبر الصفحة المشار إليها.

وأوضحت الوزارة، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، بوجود مشاجرة بدائرة المركز تبادل طرفيها إلقاء الطوب والحجارة، وجرى ضبط 11 شخصا «طرف أول - 4 أشخاص، 3 منهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة»، وطرف ثانٍ 7 أشخاص بينهم سيدتين، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.