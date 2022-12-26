الشرقية تستعد لأعياد الميلاد.. حملات نظافة وضبط أسواق وغرف عمليات

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الاستعداد لاستقبال رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وذلك حرصا على تقديم كل الخدمات العامة لجموع المواطنين والأخوة المسيحيين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

غرف عمليات رئيسية لمتابعة الاحتفالات

وقال محافظ الشرقية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، وأخرى فرعيه بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية لتلقي شكاوى المواطنين، ومتابعة الأحداث الطارئة التي قد تحدث خلال فترة الإجازات والتعامل معها بشكل سليم.

تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس

وأشار إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم بضرورة التواجد للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث على الفور، وأيضا تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومحيط كنائس الشرقية، وكذلك استمرار حملات رفع الانشغالات المخالفة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الميلاد المجيد.

وأكد محافظ الشرقية، تواجد مديري المديريات أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين، فضلاً عن ضرورة تواجد طاقم إداري وفني بمرافق (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – المستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية – أماكن التجمعات الجماهيرية)، بمواقعهم خلال فترة الأعياد وتفقد المرافق وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال عيد الميلاد المجيد.

طرح السلع بأسعار مناسبة

كما كلف محافظ الشرقية وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية لزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة ، فضلاً على التنسيق مع مباحث التموين ومديرتي الصحة والطب البيطري وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة بتكثيف المرور اليومي على الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك والتأكد من جود المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.