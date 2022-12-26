آخر تطورات تقنين أراضي أملاك الدولة في الشرقية.. 26 ألف طلب من المتعدين

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مؤكدا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة

وأكد محافظ الشرقية، على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين

من جانبه، قدم العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، عرضا تفصيليا للموقف الحالي لمنظومة التقنين، مشيرًا إلى تحرير 11 ألفًا و445 عقدًا بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها بنحو (1373)، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 26 ألفًا و164 طلبًا، وعدد الطلبات الجادة منها 17 ألفًا و732 طلبًا وغير الجادة (8432)، إذ تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة، أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن، ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.