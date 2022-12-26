انتهاء تصوير مسلسل العيلة دي بطولة وفاء عامر

أعلنت الفنانة ريهام الشنواني، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انتهاء تصوير مسلسل العيلة دي.

ونشرت ريهام، مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليها: «فركش مسلسل العيلة دي، شكرا لكل واحد اشتغل في العمل دا حقيقي انبسطت معاكوا جدا وألف شكر على مجهودكم، بحبكم كلكم عيلتي الجديدة».

أبطال مسلسل العيلة دي

مسلسل العيلة دي، يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إسماعيل فرغلي، إنعام سالوسة، ريهام الشنواني، سلوى عثمان، مؤمن هشام، يوسف عثمان، ضياء الميرغني، ياسمين سمير، فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي، وشارك في الكتابة ياسمين رفعت، وهو من إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة أروما.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول أسرة مصريةتنتمي لطبقة متوسطة،يحدث لها العديد من المشكلات التي تواجة بالفعل مجتمعنا الحالي، كأزمة البطالة والدروس الخصوصية وإسكان الشباب،وغيرهم.