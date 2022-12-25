13 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا الاثنين.. منها كاترين 4 درجات ونخل 7

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمتضمن لتوقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى غداً الاثنين، أن 13 مدينة الأكثر برودة في مصر، ويجب على المقيمين بها أو قاصديها بتوخي الحظر وارتداء الملابس الثقيلة و13 مدينة هي الأدفأ.

المدن الأكثر برودة درجة الحرارة بها بين 4 إلى 11 درجة مئوية

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غداً تكون المدن الأكثر برودة هى سانت كاترين 4 درجات مئوية، نخل 7 درجات، سيوة والوادى الجديد 8 درجات ،المنيا وأسيوط وقنا 9 درجات مئوية ،الأقصر وأسوان وأبو سمبل 10 درجات ،الفيوم وبنى سويف.

13 مدينة الأكثر دفئاً غدا الإثنين

وبحسب البيان الصادر عن هيئة الأرصاد ويتضمن درجات الحرارة العظمى تكون المدن الأكثر دفئاً غداً الإثنين نهاراً هى شلاتين 25 درجة مئوية، مرسى علم وأبو رماد 24 درجة شرم الشيخ والغردقة وأسوان والطور والوادى الجديد ورأس حدربة 23 درجة ،رأس سدر 22 درجة ،العاصمة الإدارية ودمياط والإسماعيلية 21 درجة

24 مدينة معتدلة خلال طقس الإثنين

ويوجد 24 مدينة معتدلة وفقاً لدرجات الحرارة العظمى والصغري غداً الإثنثين منها القاهرة والأسكندرية وطنطا والعلمين الجديدة وبنها و6 أكتوبر وكفر الشيخ ودمنهور بور سعيد والمنصورة والسويس.