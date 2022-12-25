10 مدن في قائمة الأكثر برودة اليوم.. منها كاترين والمنيا

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمتضمن التوقعات بدرجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأحد عن وجود 10 مدن في قائمة الأكثر برودة و12 مدينة هي الأدفأ.

المدن الأكثر برودة في مصر

وفقاً لتوقعات درجات الحرارة الصغري اليوم الأحد تكون المدن الأكثر برودة هي سانت كاترين 4 درجات مئوية، نخل 7 درجات، المنيا 9 درجات، سيوة وأسيوط 10 درجات، سوهاج 11 درجة، الإسماعيلية والطور وقنا والأقصر 12 درجة مئوية.

المدن الأدفأ في مصر

بحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الأحد بواسطة خبراء الأرصاد تكون المدن الأكثر دفئاً هي شلاتين 26 درجة مئوية، أسوان وأبو رماد 25 درجة، حلايب 24 درجة، الأقصر والوادي الجديد ورأس حدربة 23 درجة، الطور ومرسى علم وأبو سمبل 22 درجة، شرم الشيخ والغردقة 21 درجة مئوية.

23 مدينة معتدلة اليوم

ويتضح من درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال طقس الأحد أن 23 مدينة معتدلة اليوم منها القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر وبنها ودمياط والسويس والعريش وبني سويف والسلوم ومرسي مطروح العلمين الجديدة.