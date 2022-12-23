درجات الحرارة اليوم الجمعة.. العظمى في القاهرة 19

يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء والصعيد، مائلًا للبرودة في أول الليل وفي آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ووفق ما جاء في بيان الأرصاد، حول توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تكون هناك فرص سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة 50% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

ويسود طقس غائم جزئيًا على جميع الأنحاء، مع نشاط رياح على سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر، كما يلي:

القاهرة 19 - 15

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 22 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 21 - 14

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 17 - 14

- السلوم 17 - 13

- سيوة 16 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 18 - 04

- رأس سدر 22 - 14

- نخل 18 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 20 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 23 - 17

- الغردقة 23 - 16

- مرسى علم 24 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 19 - 13

- المنيا 20 - 10

- أسيوط 19 - 10

- سوهاج 20 - 11

- قنا 22 - 13

- الأقصر 22 - 14

- أسوان 23 - 14

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17