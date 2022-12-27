تريوهات بين النجوم.. 4 معلومات عن حفل رأس السنة الأضخم بالسعودية

ينظم موسم الرياض الحفل الأضخم فى تاريخ الغناء العربي، حيث يشدو 12 مطربا فى حفل رأس السنة بالرياض ليلة بداية العام الجديد 2023.

4 معلومات عن الحفل المقرر إقامته

- يشدو في الحفل 12 فنانا من السعودية ولبنان ومصر وسوريا وهم: «صابر الرباعي، عاصي الحلاني، وائل كافوري، وليد توفيق، بهاء سلطان، نانسي عجرم، إليسا، أصالة، نجوى كرم، أنغام، ولطيفة، ونوال الزغبي».

- سيقدم كل ثلاثة فنانين مع بعضهم البعض تريوهات غنائية لعدد من اغنياتهم الشهيرة

- تذاكر الحفلات ستكون بالريال السعودي حيث تتراوح بالمصري ما بين 3 آلاف جنيها ونصف الى 17 ألف جنيه.

ممنوع دخل من أقل من 12 عاما

- وضعت هيئة الترفية مع شركة روتانا المسئولة عن الفنانين عدة شروط أبرزها هو منع الحضور لمن هم أقل 12 عاما، وللجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف، ولا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر، أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.