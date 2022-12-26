تفاصيل حفل «ليلة تريو العربية» في الرياض.. تصل إلى 17 ألف جنيه

تنظم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حفلًا غنائيًا ضخمًا يضم مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في الوطن العربي، ليلة رأس العام، 31 ديسمبر الجاري بعنوان «ليلة تريو العربية»، على مسرح «محمد عبده» في العاصمة السعودية الرياض، ويبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساء، ويمتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

ويضم حفل «ليلة تريو العربية» 12 فنانًا يقدمون خلاله عدد من الدويتوهات التي تقدم للمرة الأولى، وهم: «صابر الرباعي، عاصي الحلاني، وائل كافوري، وليد توفيق، بهاء سلطان، نانسي عجرم، إليسا، أصالة، نجوى كرم، أنغام، ولطيفة، ونوال الزغبي».

أسعار حفل «ليلة تريو العربية»

وتأتي أسعار تذاكر حفل «ليلة تريو العربية» في 5 فئات تبدأ من 136 دولارا أمريكيا وتصل إلى 684 دولارا أمريكيا، وفقًا للموقع الرسمي للحجز:

- الفئة الفضية تبلغ 136 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يوازي 3 آلاف و360 جنيها مصريا.

- الفئة الذهبية تبلغ 205 دولارات أمريكية وهوما يوازي 5 آلاف و65 جنيها مصريا.

- الفئة البلاتينية تبلغ 410 دولارات أمريكية، وهو ما يوازي 10 آلاف و130 جنيها مصريا.

- الفئة الألماسية تبلغ 547 دولارًا أمريكيًا وهو ما يوازي 13 ألفًا و515 جنيها مصريا.

- الفئة الملكية تبلغ 684 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يوازي 16 ألفا و900 جنيه مصري.

ممنوع لأقل من 12 عاما.. شروط حضور حفل «ليلة تريو العربية»

ووضعت الشركة المنظمة للحفل عدد من الشروط لحضور الحفل، أبرزها منع الحضور لمن هم أقل 12 عاما، وللجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف، ولا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر، أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.