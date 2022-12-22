5 معلومات عن حفل محمد عبده في القاهرة ليلة رأس السنة.. أسعار التذاكر

يحيي الفنان السعودي الكبير محمد عبده حفلا غنائيًا كبيرًا في مصر احتفالا بقدوم رأس السنة الجديدة 2023، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير 5 معلومات عن الحفل المنتظر.

حفل محمد عبده يقام على ضفاف النيل

- الحفل هو الأول لمحمد عبده منذ 3 سنوات، حيث أن آخر حفل لفنان العرب كان في دار الأوبرا منذ عام 2019.

- الحفل من تنظيم شركة جلوبال جالا وسيرافق عبده في الحفل فرقته الموسيقية الكاملة.

- الحفل هو الثاني له بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرا، حيث من المقرر أن يشدو فى منطقة العلا قبل يوم من حفل القاهرة ضمن حفلات شتاء طنطورة.

ثاني حفل لـ محمد عبده بعد أزمته المرضية

- أسعار الحفل من 350 إلى 700 دولار أمريكي، حسب الشركة المنظمة.

- سيشدو محمد عبده فى الحفل بكافة أغنياته الجديدة التي أطلقها في عام 2022.

كان الفنان محمد عبده تعرض لأزمة صحية طارئة خلال الأيام الماضية نقل على إثرها للمستشفى بالسعودية.