اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة.. عرضوا «لوحة جنائزية» للبيع

أدلى المتهمون في قضية التنقيب عن الآثار بأقوالهم في جلسة التحقيقات أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، في التهم المنسوبة إليهم، إذ اعترف المتهمون بارتكابهم للجريمة والحفر بقصد الحصول على الآثار وبيعها.

اعترافات المتهمين

وتبين من خلال التحقيقات مع المتهمين الثلاثة، وهم طبيب تخدير، وصاحب شركة للاستيراد وتجارة اللوحات الفنية، وأخصائي تسويق، أنَّهم حفروا بقصد الحصول على الآثار، ونزعوا القطع الأثرية من مكانها بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت التحقيقات أنَّ المتهمين جميعًا حازوا وأحرزوا قطع أثرية بقصد الاتجار، وأخفوا القطع الأثرية المتحصلة من الجريمة محل الاتهام الأول مع علمهم بمصدر التحصيل عليها.

وأضافت التحقيقات أنَّ المتهم الثاني، حاز أجزاء رئيسية «الجسم المعدني والأسطوانة لسلاح ناري مشخشن- مسدس ساقية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه»، وحاز دون ترخيص أسلحة بيضاء خناجر دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.

عرض جدارية للوحة جنائزية للبيع

واعترف المتهم الأول أمام جهات التحقيق بتحصلّه على جدارية اللوحة الجنائزية بقصد عرضها للبيع واقتضاء حقه من المجهول واتفاقه مع الأخير على إخفائها داخل العقار المملوك له مع علمه بمصدرها وطبيعتها، واستخراج تلك الجدارية من داخل القطعة بمنطقة عين شمس.

وأقرّ المتهم الثاني بتحصلّه على القطع الأثرية المضبوطة بحوزته من آخر، بقصد عرضها للبيع وأقرّ بملكيته للخناجر والسلاح الناري جهاز الاستشعار المضبوطين، وسبق تلقيه من آخر صورًا للجدارية اللوحة الجنائزية بقصد عرضها للبيع.

كما اعترف المتهم الثالث خلال التحقيقات، باتفاقه مع الأول على إخفاء جدارية اللوحة الجنائزية داخل العقار المملوك له لحين تصريفها.