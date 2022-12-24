اعترافات المتهمين بطباعة عملات مزورة في القاهرة: «كنا بنغير عملة»

أدلى المتهمان بطباعة عملات أجنبية ومحلية مزورة بإحدى المناطق التابعة لمديرية أمن القاهرة، باعترافات تفصيلية حول ارتكابهما للواقعة أمام النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تقليد عملات أجنبية وترويجها بالمخالفة للقانون.

وقال أحد المتهمين ويدعى «محمد.ك»، 35 سنة، خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق، إنَّه وصديقه «علي» تخصصا في ممارسة النشاط الإجرامي تغير العملات المزورة منذ فترة زمنية محدودة، خاصة العملات الأجنبية والمحلية المزورة، موضحًا أنَّه تعرف على أحد الأشخاص وأوهمه وصديقه، بأنَّه سيغير عملة بسعر أقل من المتداول، وخلال عمليات الاستبدال تمّ إلقاء القبض عليهما، بينما تواصل أجهزة الأمن البحث عن اثنين هاربين وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية، و2 هاتف محمول»، وذلك حال توقفهما بالسيارة ملك وقيادة أحدهما بإحدى الطرق بدائرة قسم شرطة بدر، وقيام شخصين آخرين بالفرار هاربين بسيارة أخرى حال مشاهدتهما للقوات، وعُثر على كيس بلاستيك سقط من السيارة الهاربة، وبفحصه عثر بداخله على مبلغ مالي «عملات أجنبية مقلدة»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

وتعليقًا على ذلك، قال محمد جمال المحامي بالنقض، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنَّ الاستيلاء والتزوير على الأموال، جريمة يعاقب عليها القانون المصري، موضحًا أنَّ المادة 336 من قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور»، مضيفًا أنَّ من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.