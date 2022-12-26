السيطرة على حريق في مخزن زيوت مغلق بالقليوبية دون خسائر بشرية

أمرت جهات التحقيق في مركز قليوب بمحافظة القليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص حريق في مخزن زيوت مغلق بدائرة مركز قليوب، وتقدير الخسائر وطلب تحريات المباحث وتشكيل لجنة لفحص المكان.

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق قليوب

وكانت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمخزن زيوت بعزبة أبو سعدة بميت حلفا بمركز قليوب، دون خسائر بشرية او إصابات، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

تفاصيل حريق مخزن قليوب

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع حريق في مخزن زيوت بعزبة أبو سعدة بميت حلفا بقليوب.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وفريق من الوحدة المحلية بميت حلفا، وفريق من الدفاع المدني، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان الخسائر وتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لفحص الواقعة، حيث تبين أن المخزن قديم ومغلق منذ فترة.