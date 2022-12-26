القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة وعائلته يزورون متحف الحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير دانيال روبنستين، القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة وعائلته.

وقدم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، لهم نبذة عن المتحف، ودوره كمؤسسة ثقافية وتراثية وتوعوية، تخاطب جميع شرائح المجتمع، وما يقدمه المتحف من أنشطة تراثية وفعاليات ومعارض فنية مختلفة.

وقام محمد مختار كبير الأثريين بالمتحف باصطحاب السفير وعائلته في جولة داخل المتحف، تضمنت مبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الصيرة وقاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية.

مشاهدة التابوت الذهبي

كما حرص السفير دانيال روبنستين على مشاهدة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ أحد أهم أيقونات المتحف والمعروض بقاعة العرض المركزية.

ولفت إلى أن وجود التابوت ضمن مقتنيات المتحف، هو خير شاهد على ثمار التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية، التي عملتا معا من أجل إعادة التابوت إلى وطنه الأم مصر وتسليمه في القاهرة في أكتوبر 2019، ليستقر بالمتحف القومي للحضارة المصرية ليصبح ضمن سيناريو العرض المتحفي له.

زيارة مركز الترميم

كما تضمنت الجولة زيارة مركز الترميم، حيث اصطحبهم محمد وحيد، المدير التنفيذي لمركز الترميم والصيانة بالمتحف وقدم لهم شرحاً تفصيلياً عن مركز الترميم والمعامل الموجودة به والدور الهام التي تقوم به في حفظ وصيانة الآثار.

وأعرب القائم بأعمال السفير الأمريكي - خلال جولته - عن إعجابه بما شاهده من كنوز داخل المتحف والتي تتسم بثراء وتنوع تاريخي يجذب أنظار الجميع، مشيدا بالموقع المتميز للمتحف وكنوزه المعروضة من مختلف الحقب التاريخية.

وفي نهاية الزيارة، حرص الدكتور أحمد غنيم على إهداء القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، هدية تذكارية