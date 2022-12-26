استئناف الدراسة غدا في مدارس البحيرة بعد رفع تراكمات مياه الأمطار

أعلنت محافظة البحيرة، قبل قليل، استنئناف الدراسة غدا في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق مراكز كفر الدوار والمحمودية ورشيد وإدكو، بعد توقفها اليوم الاثنين لرفع تجمعات مياه الأمطار.

تعطيل الدراسة اليوم

كانت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أصدرت بيانا أمس، بشأن تعطيل الدراسة اليوم في عدة مراكز حفاظا على سلامة الطلاب.

يذكر أن محافظة البحيرة شهدت اليوم تحسنا في الأحوال الجوية بعد سقوط أمطار غزيرة على كافة أنحاء مراكز ومدن المحافظة، وخاصة المدن الساحلية «إدكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية»، والتي تم تعطيل الدراسة بها اليوم، وفق قرار نائب محافظ البحيرة.

استعدادات مكثفة لموسم الشتاء

وشهدت محافظة البحيرة استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء، حيث وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة صيانه أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.