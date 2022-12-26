نقابة الموسيقيين تمنح المطرب أحمد سالم كارنيه الانتساب

منحت نقابة المهن الموسيقية اليوم تصريح «منتسب» لـ أحمد سالم الشهير بلقب «المطرب النقاش»، بعد أن خضع لاختبارات النقابة.

الموسيقيين تختبر أحمد سالم وتمنحه كارنيه المنتسبين

ونشر أحمد سالم صورة تسلمه كارنيه النقابة، عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «شكرا نقابة المهن الموسيقية شكرًا للنقيب مصطفى كامل أتمنى من الله إني أكون دائمًا عند حسن ظنكم وانتظروا قريبًا أغاني ليا ويا رب تعجبكم».

كان أحمد سالم خضع للجنة من النقابة للاستماع لصوته، كان على رأسها كل من الفنانة نادية مصطفى وحلمي عبد الباقي وأحمد أبو اليزيد.

أحمد سالم قدم اغنية على اللي جرى امام لجنة الاختبار

وخلال الاختبار قدم سالم أغنية «على اللي جرى» للفنانة عاليا التونسية أمام اللجنة التي منحته على إثرها كارنيه النقابة.

يذكر أن الفنان أحمد سالم كان قدم أغنية «البطة السودا» مع الفنان رامي جمال خلال فيلم شلبي، الذى من المقرر أن يعرض في دور العرض السينمائية خلال الأيام المقبلة، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز والفنانة روبي ومن إخراج المخرج بيتر ميمي.