الأرصاد تكشف طقس مدن القناة اليوم الثلاثاء: عودة الشبورة وأمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لطقس مدن القناة اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر بأن تتكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر مع توافر فرص لسقوط الأمطار الخفيفة.

شبورة على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة

وجاءت توقعات الأرصاد الجوية لطقس مدن القناة اليوم الثلاثاء بتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد وبعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد مع انتشار الغيوم بشكل جزئي وتوافر فرصة لسقوط أمطار خفيفة.

وأشار بيان الأرصاد إلى انخفاض درجات الحرارة في مدن القناة وتكون في السويس درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14، الإسماعيلية 21 العظمى والصغرى 14، بورسعيد 19 العظمى والصغرى 12 درجة مئوية.

حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة والأحمر معتدلة

وذكر البيان أن حالة البحر المتوسط فى طقس الثلاثاء خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين من وربع ومترين إلا ربع واتجاه الرياح شمالية غربية

حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلي مترين وربع واتجاه الرياح شمالية غربية إلي شمالية شرقية.