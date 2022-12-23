«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس مدن القناة غدا: أمطار وبرودة وغيوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس مدن القناة «السويس والإسماعيلية وبور سعيد»، غداً السبت، إذ يسود طقس غائم جزئياً مع نشاط للرياح وسقوط أمطار.

الأرصاد: أمطار متوسطة على مدن القناة

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس مدن القناة غداً غائم جزئياً مع توافر الفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريباً، وأن تشهد المحافظات الثلاث طقسا باردا في الصباح الباكر وأول الليل وباردا في آخره ولطيف نهاراً.

حالة البحر المتوسط المتوسط معتدلة

وذكر البيان أن حالة البحر المتوسط في طقس السبت تكون معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون بين معتدلة ومضطربة وارتفاع الموج به يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

انخفاض الحرارة في محافظات القناة غداً

وجاء بيان الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة غداً في محافظات القناة كالآتي: السويس العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية، والإسماعيلية 20 العظمى الصغرى 12، بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.