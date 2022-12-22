طقس مدن القناة في أول جمعة بفصل الشتاء.. أمطار خفيفة وغيوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس غدًا الجمعة الأولى من فصل الشتاء، إذ يسود طقس غائم جزئياً ووجود فرصة لتساقط الأمطار مع نشاط للرياح، وانخفاض الحرارة خلال الليل.

الأرصاد: أمطار خفيفة على مدن القناة

جاء ذلك في البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أوضحت أن مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد تشهد وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة غداً الجمعة بنسبة حدوث 30% تقريباً.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى في السويس 20 والصغرى 13 درجة مئوية، والإسماعيلية 21 العظمى الصغرى 12 درجة مئوية، بور سعيد العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكر بيان الأرصاد أن حالة البحر المتوسط خلال طقس غداً الجمعة تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.