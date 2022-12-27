تسجيل 87 ألفا و596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 87 ألفا و596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 66 وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28 مليونا و772 ألفا و196 حالة.

تسجيل 50 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 50 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 31 ألف و882 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.