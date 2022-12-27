«تايوان» ترفع مدة الخدمة العسكرية إلى عام لمواجهة تهديدات الصين

قالت وسائل إعلام تايوانية، إن البلاد سترفع مدة الخدمة العسكرية الإجبارية من 4 أشهر إلى عام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

وقال مدير معهد تايوان للدفاع الوطني وأبحاث الأمن سو تزويون، في قوت سابق، إن الجزيرة تواجه تهديدًا متزايدًا من الصين، وبحاجة إلى المزيد من القوة، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

عبور 43 طائرة صينية خط المنتصف بـ«مضيق تايوان»

وأشارت وزارة الدفاع في «تايبيه»، خلال بيان لها أمس، إلى عبور 43 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية خط المنتصف بـ«مضيق تايوان»، وهي منطقة عازلة غير رسمية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، أشارت «بكين»، إلى إجراء تدريبات هجومية في البحر والمجال الجوي حول تايوان، ردا على ما وصفته باستفزاز الجزيرة والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، أن «تايبيه»، رصدت 7 سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من الجزيرة، مشيرة إلى إرسال طائرات مقاتلة لإبعاد طائرات «بكين».

«يي»: العلاقات مع «واشنطن» تواجه صعوبات جدية في 2022

من جهته، قال وزير الخارجية الصيني، «وانج يي»، إن العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية تواجه صعوبات جدية خلال العام الجاري 2022، مشيرا إلى تصدي بلاده بحزم للاستفزازات وللضغوطات الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»ن الإخبارية الروسية.

جدير بالذكر، أن زيارة رئيسة «مجلس النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي، في 2 أغسطس الماضي إلى «جزيرة تايوان»، أثارت غضب السلطات الصينية، التي قامت بدورها بتنفيذ تدريبات عسكرية ردا على الزيارة.