انخفاض أسعار الذهب اليوم في الصاغة.. عيار 21 يسجل 1530 جنيها

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، في محال الصاغة، بعد حالة استقرار على مدار اليومين الماضيين، وفق تأكيد شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووفقا لشعبة الذهب انخفضت أسعار الذهب بقيمة 100 جنيه في الجرام الواحد، حيث سجل عيار 21 دون مصنعية سعر 1530جنيها، مقابل 1630 جنيها، أمس، وسجلت باقي الأعيرة الأسعار التالية:

عيار 24 يباع بـ 1749 جنيها، مقابل 1863 جنيها.

عيار 22 للشراء بسعر 1603جنيهات مقابل 1708 جنيهات.

عيار 18 للشراء بسعر 1337 جنيها مقابل 1397 جنيها.

عيار 14 للشراء بسعر 1040 جنيها مقابل 1107 جنيهات.

عيار 12 للشراء بسعر 874 جنيها مقابل 949 جنيها.

سعر الأونصة للشراء بسعر 55,447 جنيها.

الجنيه الذهب للشراء بسعر 12 ألفا و480 جنيها مقابل 13 ألفًا و280 جنيها.

كيلو الذهب للشراء بسعر 1,782,857 جنيها مقابل 1,897,143 جنيها.

الذهب وصل إلى أعلى مستوياته في أغسطس 2020

ومن المعروف أن الذهب، وصل إلى أعلى مستوياته عالميا في أغسطس 2020 مسجلا 2074.88 دولار للأوقية، في ظل توقعات ان يتم تداول الذهب عند 1776.05 دولار للأوقية مع بداية الربع الأول من 2023، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين.