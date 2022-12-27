الذهب يخسر 114 جنيها خلال 24 ساعة ويتجه للتراجع عالميًا

سجّل الذهب 1800 دولار للأوقية، بداية تعاملات اليوم، في حين تراجع الدولار وسط تحسن معنويات المخاطرة، ومن المتوقع أن يظل حجم التداول على المعدن النفيس منخفضًا بسبب العطلات، وفقا لتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

رفع سعر الفائدة

في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أن سعر الفائدة النهائي قد يصل إلى 5.1% العام المقبل، وهو أعلى مما توقعته الأسواق.

الذهب يتراجع إلى 1711 دولارًا خلال عام

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1776.05 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع «أكتوبر - ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1711.32 دولار في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

محلياً، تراجع سعر الذهب 114 جنيها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فسجل المعدن الأصفر في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء، 1783 جنيها لعيار 24 الأكثر نقاءً، مقارنة بـ 1897 في تعاملات أمس الصباحية، وسجل عيار الذهب 21 الأكثر مبيعاً سعر 1560 جنيها مقارنة بـ 1650 جنيها أمس، كما سجل عيار الذهب 18 اليوم نحو 1337 جنيها من 1423 جنيها، أمس، وسجل الجنيه الذهب «8 جرامات عيار 21»، سعر 12480 جنيها.